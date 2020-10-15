Кормье: Гэтжи опаснее для Нурмагомедова, чем кто-либо другой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился ожиданиями от поединка чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с обладателем временного титула дивизиона Джастином Гэтжи.

«Думаю, Джастин — очень крутой боец. Его называют самым зрелищным, и это так. Он не только самый зрелищный боец в ММА, но и во всех спортивных единоборствах. Бокс, кикбоксинг, смешанные единоборства — более зрелищного бойца вам не найти. Гэтжи, который дрался с Фергюсоном в мае, опаснее для Хабиба, чем кто-либо другой. Все знают, что будет делать Хабиб. Но надо уметь остановить его. Джастин опаснее всех по той причине, что у него есть набор навыков, чтобы остановить Хабиба», — цитирует Кормье MMA Junkie.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов не исключил бой с Чендлером, если он победит Махачева.