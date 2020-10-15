Новый тренер «Динамо» заявил, что ознакомлен с клубными традициями

Немецкий специалист Сандро Шварц, накануне назначенный главным тренером московского «Динамо», заявил, что собирал информацию о клубе до того, как подписать контракт.

«В первую очередь меня интересовал состав команды. Я увидел в нём очень много интересных футболистов. Потому предложение поработать с такой молодой и талантливой командой мне показалось крайне привлекательным, воспринял его с радостью! Я знаю о давних и великих традициях «Динамо». Относительно недавно я прочёл немецкую книгу о Льве Яшине — самом известном игроке моего нового клуба. Разговаривал и с Кевином Кураньи. Он рассказал о прекрасном сочетании организации, современной инфраструктуры и серьёзных амбиций «Динамо», — цитирует Шварца клубная пресс-служба.

Немецкий специалист заменил на тренерском мостике бело-голубых Кирилла Новикова, который покинул команду 29 сентября.

Ранее новый главный тренер «Динамо» высказался о своём назначении.