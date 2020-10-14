Новый главный тренер «Динамо» о своём назначении: для меня это потрясающий вызов

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Немецкий специалист Сандро Шварц прокомментировал своё назначение на пост главного тренера московского «Динамо».
Новый главный тренер «Динамо» о своём назначении: для меня это потрясающий вызов
  • Reuters

«Я очень горд, что мне представилась возможность работать в «Динамо». Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы», — цитирует Шварца пресс-служба клуба.

Он отметил, что на данный момент в «Динамо» собралась молодая и перспективная команда и будет сделано всё возможное для достижения поставленных целей.

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги, после чего Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Шварц с 2017 по 2019 год возглавлял «Майнц».

Ранее «Динамо» объявило о назначении Шварца новым главным тренером команды.

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