Стал известен диагноз фигуристки Медведевой

У двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой было диагностировано защемление нерва между двух позвонков.

«У Медведевой проблема с позвоночником. У неё защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства. Врачи делают всё возможное для полного восстановления функций спины. Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию и закачивают спину. Врачи надеются, что эти меры приведут к полному выздоровлению. Если же нет — будут приняты более серьёзные меры нехирургического характера», — цитирует ТАСС анонимный источник.

Из-за проблем со спиной 20-летняя фигуристка пропустила первые два этапа Кубка России.

Ранее сообщалось, что известно о травме спины Медведевой.