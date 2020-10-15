Давыдов не считает, что ранний уход фигуристок из спорта является виной Тутберидзе

Тренер ЦСКА Сергей Давыдов считает, что ранний уход фигуристок из профессионального спорта обусловлен особенностями физиологического развития, а не виной известного специалиста Этери Тутберидзе.

«Поймите, это неизбежность, а не проблема Тутберидзе или ещё кого-то. Если говорить о девочках, то они начинают взрослеть, тяжелеть и становиться медленными. А что такое четверной прыжок? Это максимальная скорость и лёгкость. Чуть потяжелел — всё уходит. Дальше ты проигрываешь. Тяжело терпеть поражения. По пальцам рук можно пересчитать людей, кто катался на 10—12-х местах, будучи чемпионами. Туктамышева и Леонова в голову приходят», — цитирует Давыдова «Спорт-Экспресс».

Ранее тренер объяснил падения Валиевой на этапе Кубка России в Москве.