В «Ростове» объявили о снижении максимально возможной заполняемости стадиона

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Фактическая вместимость стадиона «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону уменьшена до 30%.
В «Ростове» объявили о снижении максимально возможной заполняемости стадиона
  • РИА Новости

«В соответствии с постановлением правительства Ростовской области проведение спортивных мероприятий возможно в присутствии зрителей при условии, что их количество не будет превышать 30% от максимально возможного заполнения арены. Напоминаем нашим болельщикам, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора вход на стадион будет разрешён только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках). На входе будет действовать температурный контроль, а на трибунах будет обеспечиваться социальная дистанция», — сообщается на официальном сайте клуба.

Изначально планировалось, что матч 11-го тура РПЛ «Ростов» — «Ахмат» 18 октября смогут посетить не более 40% зрителей.

Ранее Медведев рассказал о возможном переходе футболиста «Ростова» Чистякова в «Зенит».

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