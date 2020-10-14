Медведев рассказал о возможном переходе футболиста «Ростова» Чистякова в «Зенит»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что переговоры по трансферу защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова находятся в завершающей стадии.

«Чистяков пока не перешёл в «Зенит», но переговоры в завершающей стадии. Так же как и по переходу Терентьева в «Ростов». Приятно, когда возвращаются воспитанники», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, в клубе следили за карьерой Чистякова. Также он отметил, что позиция центрального защитника является дефицитной, а для игры на трёх фронтах нужно иметь минимум четырёх игроков такого амплуа.

«Есть молодой, растущий Прохин. Если всё завершится с Чистяковым, а всё к этому идёт, то будем надеяться, что он станет прогрессировать и играть на высоком уровне», — добавил Медведев.

Он также подчеркнул, что если переход состоится, то станет последним для «Зенита» в это трансферное окно.

26-летний Чистяков выступает за «Ростов» с 2019 года. С тех пор он провёл за команду 25 матчей и забил один мяч.

Ранее «Ростов» объявил о переходе футболиста сборной Белоруссии.