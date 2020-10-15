Канчельскис объявил об уходе с поста главного тренера «Навбахора»

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис покинул должность главного тренера узбекистанского «Навбахора».
Канчельскис объявил об уходе с поста главного тренера «Навбахора»
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«С сожалением сообщаю, что моё время в «Навбахоре» пришло к концу. Я хотел бы довести сезон с командой до конца и увидеть, к чему бы это привело, но всё не всегда идет по плану. Особенно с учетом обстоятельств, в которых мы сейчас живём. Я хотел бы поблагодарить руководство клуба, персонал и, конечно же, футболистов, которые подарили мне много незабываемых моментов. Сейчас я смотрю вперед и готов принять новый вызов в тренерской карьере», — написал Канчельскис на своей странице в LinkedIn.

«Навбахор» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

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