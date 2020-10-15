Минеев признался, что хотел бы попасть в UFC

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что его целью является подписание контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«В российском ММА нет допинг-контроля, потому мы не можем говорить, что здесь кто-то химик, а здесь нет. Никто никого за руку не ловил. У меня есть цель попасть в UFC, а если ты применяешь запрещённые препараты, то туда не попадёшь. Времени в спорте у меня осталось не так много, потому и палки в колёса я себе вставлять не собираюсь. Гормон роста я принимал. Да, он запрещён, но после травмы ключицы я колол его для восстановления. А так целенаправленно ничего не принимал запрещённого», — сказал Минеев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

В настоящее время российский средневес выступает в отечественной организации Fight Nights Global.

Ранее Минеев рассказал, за какую сумму готов провести реванш с Исмаиловым.