Bellator подписал российского бойца, который побеждал Яна

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов подписал контракт с организацией Bellator.
Bellator подписал российского бойца, который побеждал Яна
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«Мы очень рады подписанию контракта с Магомедом Магомедовым. Моя команда и я продолжаем искать на планете сильнейших и перспективных бойцов. Мы чувствуем, что Магомедов имеет потенциал стать чемпионом мира в этом виде спорта», — цитирует слова президента Bellator Скотта Кокера CBS Sports.

28-летний Магомедов — бывший чемпион АСА (Absolute Championship Akhmat), носившего до 2018 года название АСВ. Магомедов является единственным бойцом, который смог нанести первое и единственное на сегодняшний день поражение действующему чемпиону UFC Петру Яну в профессиональной карьере. Это случилось 26 марта 2016 года на турнире ACB 32. Тогда Магомедов победил раздельным решением судей. 

В настоящее время Магомедов идёт на серии из трёх побед. Всего на его счету 16 побед и два поражения.

Ранее российский боец Хабилов объяснил причину ухода из UFC.

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