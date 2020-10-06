Российский боец Хабилов объяснил причину ухода из UFC

Российский боец Bellator Рустам Хабилов предположил, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не захотел продлевать с ним контракт, поскольку ему уже несколько лет не дают американскую визу.

«В UFC обещали, руки пожимали, что контракт будет. В ноябре с момента нашей беседы пройдет уже год. Одни обещания. Я столько лет провел в этой организации, считаю, что заслужил большего внимания. Мне до последнего говорили готовиться к сентябрьскому турниру в Абу-Даби, даже когда до него две недели оставалось. Говорили: «Готовься-готовься, бой будет!», — цитирует Хабилова «Спорт-экспресс».

Россиянин не дрался в США с 2014 года, поскольку ему перестали выдавать американскую визу.

«Думаю, основная проблема заключается в визе. Они не видят перспективу у тех, кто не может получить американскую визу. Когда у меня была серия побед, то я начал просить в соперники топов. Они начали говорить: «Нет! Ты должен выступать в Америке, чтобы биться с топовыми бойцами. Если ты побьёшь претендента, то мы с тобой ничего не сможем сделать». Потому я дрался с нетоповыми бойцами», — рассказал боец

На счету 34-летнего Хабилова 24 победы и четыре поражения на профессиональном уровне (10-3 в UFC). Он выступал в UFC с 2012 года.

Ранее Хабилов объявил, что переходит из UFC в Bellator.