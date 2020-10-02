Хабилов объявил, что переходит из UFC в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Рустам Хабилов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), объявил о переходе в Bellator.

«Восемь лет в UFC пролетели незаметно, и наше сотрудничество подошло к концу. С сегодняшнего дня я боец Bellator. Я подписал новый контракт, это для меня будет ещё одним толчком вверх в моей карьере. Bellator — лидирующая организация в мире ММА, которая часто проводит свои бои на территории США и Европы. В этой организации для меня много новых вызовов. Хочу поблагодарить своих менеджеров Али Абдель-Азиза и Ризвана Магомедова, которые работают со мной до конца и создают комфортные условия. Теперь в моей карьере новая цель — пояс Bellator!» — написал Хабилов в своём Instagram.

На счету россиянина 24 победы и четыре поражения на профессиональном уровне. В частности, в его активе победа над нынешним обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем, добытая в 2013 году.

Ранее сообщалось, что UFC предложил Макгрегору провести бой с Порье.