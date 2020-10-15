Дадонов и Ковальчук вошли в пятёрку лучших свободных агентов НХЛ по версии СМИ

Российские форварды Евгений Дадонов и Илья Ковальчук вошли в рейтинг лучших свободных агентов, доступных для подписания клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Портал Sportsnet назвал лучшим свободным агентом на рынке канадского форварда Майка Хоффмана, последним клубом которого был «Флорида Пантерз». На втором месте расположился его бывший одноклубник россиянин Евгений Дадонов. Замкнул тройку финский нападающий Микаэль Гранлунд из «Калгари Флэймс».

Также в первую пятёрку вошёл другой российский форвард — Илья Ковальчук, выступавший за «Вашингтон Кэпиталз». Он занял пятое место.

В прошлом сезоне Дадонов сыграл 69 матчей в регулярном чемпионате, набрав 47 очков (25 + 22). В плей-офф россиянин провёл четыре игры, отметившись результативной передачей.

Ковальчук в прошлом сезоне выступал за три коллектива: помимо «Вашингтона», за «Лос-Анджелес Кингз» и «Монреаль Канадиэнс». В сумме он сыграл 46 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 26 очков (10 + 16). В плей-офф россиянин провёл восемь матчей, отметившись одним ассистом.

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