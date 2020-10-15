Семёнов заявил, что сборная России долго втягивалась в игру в матче с Венгрией

Короткая ссылка
Защитник сборной России по футболу Андрей Семёнов прокомментировал ничейный исход матча четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии.
Семёнов заявил, что сборная России долго втягивалась в игру в матче с Венгрией
  • Reuters

«Долго втягивались в игру. Венгры действовали агрессивно в первом тайме, потом они подустали и у нас стали появляться свободные зоны, стало получаться. Венгры отдали инициативу из-за физической усталости. Мы начали задавать темп. Мы ещё до матча знали, как будут действовать венгры. Не хватило гола, а так игра получалась, но не реализовали свои моменты», — приводит слова Семёнова «Матч ТВ».

Матч Россия — Венгрия, прошедший в Москве на «ВТБ Арене», завершился вничью — 0:0.

По итогам четырёх матчей сборная России возглавляет группу 3 дивизиона B Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов прокомментировал ничью с Венгрией в Лиге наций УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить