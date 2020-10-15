Семёнов заявил, что сборная России долго втягивалась в игру в матче с Венгрией
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«Долго втягивались в игру. Венгры действовали агрессивно в первом тайме, потом они подустали и у нас стали появляться свободные зоны, стало получаться. Венгры отдали инициативу из-за физической усталости. Мы начали задавать темп. Мы ещё до матча знали, как будут действовать венгры. Не хватило гола, а так игра получалась, но не реализовали свои моменты», — приводит слова Семёнова «Матч ТВ».
Матч Россия — Венгрия, прошедший в Москве на «ВТБ Арене», завершился вничью — 0:0.
По итогам четырёх матчей сборная России возглавляет группу 3 дивизиона B Лиги наций, набрав восемь очков.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов прокомментировал ничью с Венгрией в Лиге наций УЕФА.