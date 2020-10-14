В «Динамо» отреагировали на информацию о ножевом ранении хоккеиста Тарасова

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Московский хоккейный клуб «Динамо» опубликовал заявление по поводу информации о том, что нападающий команды Даниил Тарасов получил ножевое ранение.
В «Динамо» отреагировали на информацию о ножевом ранении хоккеиста Тарасова
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, после победы над СКА в Санкт-Петербурге команде был предоставлен выходной, а сбор был назначен на 14 октября.

«В 16:00 состоялось собрание, на котором присутствовали все игроки команды. По окончании собрания состоялась силовая тренировка в зале, а также кросс, в котором не принял участия только Владимир Брюквин, который продолжает восстанавливаться от повреждения. Нападающий Даниил Тарасов также работал с командой на общих основаниях и не обращался к врачам за медицинской помощью или консультацией», — говорится в заявлении.

Тем не менее в клубе заверили, что будет проведено внутреннее расследование, а в случае выявленных нарушений к игроку применят санкции.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Динамо» Тарасов получил ножевое ранение в ссоре с бывшей девушкой. Отмечается, что 29-летний игрок был доставлен в больницу с ушибом предплечья и ножевой раной на руке, но при этом он отказался писать заявление на девушку в полицию.

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