«Наполи» присудили техническое поражение и -1 очко за неявку на матч Серии А с «Ювентусом»

Дисциплинарная комиссия итальянской футбольной Серии А присудила «Наполи» техническое поражение за неявку на матч третьего тура чемпионата с туринским «Ювентусом».

Об этом сообщается на сайте Серии А.

Комиссия постановила, что у «Наполи» не было достаточных оснований для пропуска игры. Кроме того, неаполитанцы наказаны не только поражением, но и снятием одного очка.

4 октября «Ювентус» назвал стартовый состав на домашний матч с «Наполи» и явился на стадион, тогда как гостевая команда не объявляла свой список игроков и в итоге не приехала на матч.

До этого два игрока «Наполи», Элиф Элмас и Петр Зелински, заболели коронавирусом, из-за чего неаполитанцам было не рекомендовано лететь на матч с «Ювентусом». После этого «Наполи» не смог вылететь в Турин, так как команду не пустили на борт самолёта.

Ранее президент «Ювентуса» прокомментировал неявку игроков «Наполи» на матч Серии А.