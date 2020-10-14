«Наполи» присудили техническое поражение и -1 очко за неявку на матч Серии А с «Ювентусом»
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Серии А.
Комиссия постановила, что у «Наполи» не было достаточных оснований для пропуска игры. Кроме того, неаполитанцы наказаны не только поражением, но и снятием одного очка.
4 октября «Ювентус» назвал стартовый состав на домашний матч с «Наполи» и явился на стадион, тогда как гостевая команда не объявляла свой список игроков и в итоге не приехала на матч.
До этого два игрока «Наполи», Элиф Элмас и Петр Зелински, заболели коронавирусом, из-за чего неаполитанцам было не рекомендовано лететь на матч с «Ювентусом». После этого «Наполи» не смог вылететь в Турин, так как команду не пустили на борт самолёта.
Ранее президент «Ювентуса» прокомментировал неявку игроков «Наполи» на матч Серии А.