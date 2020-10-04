Президент «Ювентуса» прокомментировал неявку игроков «Наполи» на матч Серии А

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Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением о ситуации вокруг матча третьего тура Серии А с «Наполи».
Президент «Ювентуса» прокомментировал неявку игроков «Наполи» на матч Серии А
  • Reuters

«Нам нужна ясность. Существуют протоколы, согласно которым понятно, как действовать в таких ситуациях. Можно было предугадать, что после матча с «Дженоа» в «Наполи» будет один или два случая коронавируса. Заявление Де Лаурентиса заключалось в том, чтобы перенести матч, эта просьба вполне может быть в рамках регламента. Но есть некоторые очень конкретные правила, и мы все должны их придерживаться», — цитирует Аньелли Football Italia.

«Ювентус» назвал стартовый состав на домашний матч с «Наполи» и явился на стадион, тогда как гостевая команда не объявляла свой список игроков. Матч, судя по всему, не будет сыгран из-за случаев заболевания коронавирусом в «Наполи» и запрета местных органов здравоохранения на приезд неаполитанской команды.

Ранее «Наполи» не явился на матч Серии А с «Ювентусом».

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