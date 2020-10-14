Новозеландский боец UFC Хукер высмеял Махачева и российских фанатов

Новозеландский боец смешанного стиля Дэн Хукер высказался в адрес Ислама Махачева и некоторых российских фанатов.

«Не понимаю, о чём эти ребята. Я дважды возглавлял турниры в этом году, провёл десять раундов в клетке, оба раза получил бонусы за бой вечера. И вы считаете, что я сижу дома и думаю, как Махачев чертовски плохо вёл себя в этом году, а потом спускаюсь в рейтинге и дерусь с ним? В этом нет никакого смысла для меня», — сказал Хукер в своём подкасте.

Он подчеркнул, что не намерен заниматься пожертвованиями и у Махачева нет шансов на поединок с ним. Он также пожаловался на российских пользователей соцсетей, которые постоянно ему предлагали выйти на бой с Махачевым.

«Представьте, что после травли в социальных сетях вы приняли плохое бизнес-решение! Эй, я умнее этого, русские!» — добавил Хукер.

На счету Махачева 18 побед и одно поражение в MMA. Хукер занимает четвёртое место в рейтинге лёгкого дивизиона UFC. Новозеландец за карьеру одержал 20 побед и уступил в девяти поединках.

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова предложил Тони Фергюсону бой с Исламом Махачевым.