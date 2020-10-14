Экс-тренер «Локомотива» Сёмин рассказал о самом ярком воспоминании из детства

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о самом ярком воспоминании из детства.

«Мне кажется, в седьмом или восьмом классе какое-то было мероприятие в школе или день рождения у кого-то. И кто-то принёс вина. И выпили все ребята. И как-то так стало не очень хорошо. Хотя должно было быть наоборот. И отец увидел. Самое памятное: отец взял ремень и очень сильно меня отстегал. И я запомнил это на всю жизнь, по сей день», — сказал Сёмин на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

По его словам, после этого у него были большие синяки и его месяц не пускали на тренировки.

Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня в связи с истечением срока контракта. Руководство клуба приняло решение не продлевать договор с 73-летним специалистом, который впервые возглавил клуб в 1986 году.

Ранее Сёмин обвинил руководство «Локомотива» в непрозрачности трансферной политики.