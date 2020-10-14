Известный комик Щербаков отказался посетить матч сборных России и Венгрии
- @shcherbakov_alexei
Щербаков опубликовал в сториз в своём Instagram переписку с пресс-службой национальной команды, в которой его пригласили на матч России с Венгрией.
«Здравствуйте, очень люблю футбол, но не получится, к сожалению, приехать», — ответил Щербаков на приглашение.
До этого комик признавался, что не любит футбол.
Матч Россия — Венгрия состоится 14 октября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — 21:45.
Ранее Виталий Мутко выразил удивление по поводу позднего начала матчей сборной России.
Новая сторис комика Алексея Щербакова pic.twitter.com/TyTJhQqXGd— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) October 14, 2020