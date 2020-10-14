Известный комик Щербаков отказался посетить матч сборных России и Венгрии

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Известный комик Алексей Щербаков отказался посетить матч четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги наций между сборными России и Венгрии.
Известный комик Щербаков отказался посетить матч сборных России и Венгрии
  • @shcherbakov_alexei
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Щербаков опубликовал в сториз в своём Instagram переписку с пресс-службой национальной команды, в которой его пригласили на матч России с Венгрией.

«Здравствуйте, очень люблю футбол, но не получится, к сожалению, приехать», — ответил Щербаков на приглашение. 

До этого комик признавался, что не любит футбол.

Матч Россия — Венгрия состоится 14 октября в Москве на стадионе «Динамо». Начало — 21:45.

Ранее Виталий Мутко выразил удивление по поводу позднего начала матчей сборной России.

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