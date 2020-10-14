Мутко удивлён поздним началом матчей сборной России

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не понимает, почему матчи национальной команды России в Лиге наций УЕФА проходят в позднем временном слоте.

«Почему мы так поздно играем всё время? Мне это совершенно непонятно. Есть ведь две временные сетки, мы в поздней. Не знаю, в чём там причина». — цитирует «Спорт-Экспресс» Мутко.

Также бывший глава РФС пожелал удачи сборной России в матче группового этапа Лиги наций с командой Венгрии.

«Желаю удачи нашей сборной в игре с Венгрией. Соперник нам по силам. Для венгров это тоже ключевой матч, но мы играем дома. Нужно забирать своё. У нас впереди два матча в гостях, а у Венгрии домашние встречи. Нам необходимо решать свою задачу. Просто нужно сыграть, как в первом тайме с турками, и всё будет нормально», — считает Мутко.

Матч Россия — Венгрия состоится 14 октября в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21:45.

Ранее Мутко заявил, что молодёжной сборной России было бы грехом не выйти на Евро-2021.