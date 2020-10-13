Мутко: у молодёжки такой состав, что было бы грех не выйти на Евро-2021
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«У молодёжки такой состав, что было бы грех не пройти в финальную часть. Для них это проходные вещи. Надо сделать так, чтобы мы всё время там были, тогда будет другой уровень. Чем больше будет международного уровня у ребят, тем лучше. Это очень важно», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что команда заслуженно вышла в финальную часть молодёжного Евро.
«Команда у нас очень хорошая — большинство ребят играют в РПЛ. Были периоды, когда у нас ни один футболист молодёжки не играл в клубе Премьер-лиги, а сейчас посмотрите на состав. Там некоторые ребята уже сейчас являются лидерами своих клубов», — добавил Мутко.
Сборная России первой из команд — участниц отбора квалифицировалась на Евро-2021, чемпионат пройдёт в Венгрии и Словении.
Ранее Николай Писарев объяснил, что помогло молодёжной сборной России по футболу пробиться на Евро-2021.