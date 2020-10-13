Мутко: у молодёжки такой состав, что было бы грех не выйти на Евро-2021

Бывший глава Российского футбольного союза, экс-министр спорта Виталий Мутко прокомментировал выход молодёжной сборной России по футболу на чемпионат Европы — 2021 среди игроков до 21 года (U21).

«У молодёжки такой состав, что было бы грех не пройти в финальную часть. Для них это проходные вещи. Надо сделать так, чтобы мы всё время там были, тогда будет другой уровень. Чем больше будет международного уровня у ребят, тем лучше. Это очень важно», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что команда заслуженно вышла в финальную часть молодёжного Евро.

«Команда у нас очень хорошая — большинство ребят играют в РПЛ. Были периоды, когда у нас ни один футболист молодёжки не играл в клубе Премьер-лиги, а сейчас посмотрите на состав. Там некоторые ребята уже сейчас являются лидерами своих клубов», — добавил Мутко.

Сборная России первой из команд — участниц отбора квалифицировалась на Евро-2021, чемпионат пройдёт в Венгрии и Словении.

Ранее Николай Писарев объяснил, что помогло молодёжной сборной России по футболу пробиться на Евро-2021.