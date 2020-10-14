СМИ: Спортивный директор «Зенита» Рибалта думает уйти из клуба по истечении контракта

Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта склоняется к тому, чтобы покинуть клуб по истечении контракта.

Как сообщает «Чемпионат», на данный момент в клубе с берегов Невы усиливаются позиции Андрея Аршавина, а Рибалта в то же время недоволен некоторыми аспектами работы. В частности, ему не нравится, что с ним не согласовываются трансферы российских игроков, как было в случае с переходом Алексея Сутормина.

Рибалта с 2018 года работает в «Зените». С 2012 по 2017 год он трудился в итальянском «Ювентусе».

Ранее в «Зените» опровергли возможный уход Рибалты из клуба.