В «Зените» опровергли возможный уход Рибалты из клуба
- © fc-zenit.ru
«Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работать в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведёт. Его контракт действует как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами», — цитирует Медведева Sport24.
Рибалта с 2018 года работает в «Зените». С 2012 по 2017 год он трудился в итальянском «Ювентусе».
Ранее сообщалось, что спортивный директор «Зенита» Рибалта может перейти в «Ювентус».