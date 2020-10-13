В «Зените» опровергли возможный уход Рибалты из клуба

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что информация о возможном уходе из клуба спортивного директора Хавьера Рибалты не соответствует действительности.
В «Зените» опровергли возможный уход Рибалты из клуба
  • © fc-zenit.ru

«Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работать в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведёт. Его контракт действует как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами», — цитирует Медведева Sport24.

Рибалта с 2018 года работает в «Зените». С 2012 по 2017 год он трудился в итальянском «Ювентусе».

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Зенита» Рибалта может перейти в «Ювентус».

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