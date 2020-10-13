СМИ: Спортивный директор «Зенита» Рибалта может перейти в «Ювентус»

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Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может покинуть клуб и перебраться в туринский «Ювентус».
СМИ: Спортивный директор «Зенита» Рибалта может перейти в «Ювентус»
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Об этом сообщает Tuttomercatoweb, ссылаясь на Il Messaggero. По информации источника, «Ювентус» рассматривает возможность увольнения спортивного директора Фабио Паратичи и приглашения Рибалты. Кандидатура испанца является приоритетной среди других вариантов для туринского клуба.

Рибалта пришёл в «Зенит» летом 2018 года. C 2012 по 2017 год он уже работал в «Ювентусе».

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что «Наполи» проявлял интерес к Кузяеву.

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