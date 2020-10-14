Емельянов: на Евро-2021 молодёжная сборная России будет биться за место в тройке

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Роман Емельянов, полузащитник «Урала» и экс-футболист молодёжной сборной России, прокомментировал выход молодёжки на Евро-2021.
Емельянов: на Евро-2021 молодёжная сборная России будет биться за место в тройке
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«Впечатления самые положительные. Вчера смотрел матч, болел за наших. Состав у молодёжки очень сильный. Считаю, что все футболисты играют важную роль в клубах Премьер-лиги! Почему так долго не выходили в финальную стадию, не могу сказать. Думаю, где-то просто не везло. Считаю, шансы у этой молодёжной сборной очень хорошие. По крайней мере будут биться за место в тройке», — цитирует Емельянова Sport24.

13 октября команда Михаила Галактионова победила на выезде Латвию (4:1) и гарантировала себе выход в финальную часть континентального первенства.

Ранее Газзаев заявил, что молодёжная сборная — это будущее нашей национальной команды.

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