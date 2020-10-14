Матыцин высказался о заболеваемости коронавирусом в игровых видах спорта

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал увеличение числа заболевших коронавирусом спортсменов, произошедшее после возобновления соревнований в игровых видах.

«Могу уверенно заявить, что регламент проработан очень детально, с участием Роспотребнадзора, соответствующих федераций и лиг. Однако человеческий фактор имеет место быть. Думаю, что определённую роль сыграла недостаточная дисциплина отдельных игроков и тренеров. В целом система работает эффективно. Учитывая, сколько людей задействовано, отдельные случаи заболеваний не ставят её под сомнение. Мы в обязательном порядке изучаем мировой опыт и стандарты, которые предлагаются организаторами международных соревнований. Они обязательно будут учтены. Мир начинает адаптироваться к новым реалиям», — сказал Матыцин «Спорт-экспрессу».

Ранее Матыцин заявил, что Россия в любом случае будет проводить международные соревнования.