Источник: «Краснодар» вступил в переговоры с «Ростовом» по трансферу Ионова

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Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов находится в сфере интересов «Краснодара».
Источник: «Краснодар» вступил в переговоры с «Ростовом» по трансферу Ионова
  • РИА Новости

Об этом сообщает комментатор Нобель Арустамян в своём Telegram-канале. По информации источника, переговоры находятся в активной фазе. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время. Но «Ростову» необходимо найти игрока на место Ионова.

В текущем сезоне РПЛ 31-летний Ионов принял участие в девяти матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предлагал за Кварацхелию €10 млн, «Рубин» отказал.

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