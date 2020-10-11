Источник: «Краснодар» предлагал за Кварацхелию €10 млн, «Рубин» отказал

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В нынешнее трансферное окно «Краснодар» намеревался приобрести полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.
Источник: «Краснодар» предлагал за Кварацхелию €10 млн, «Рубин» отказал
  • РИА Новости

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online». По информации источника, «Краснодар» предлагал за Кварацхелию €10 млн, но получил отказ. В «Рубине» считают, что потенциальная стоимость 19-летнего полузащитника гораздо выше, и хотят стать трамплином для его переезда в Европу.

Сообщается, что «Краснодар» даже был готов оставить Кварацхелию в аренде в «Рубине» на один или два сезона, но данный вариант казанский клуб тоже не заинтересовал.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист сыграл десять матчей в Российской премьер-лиге, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Урал» и «Рубин» проведут контрольный матч.

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