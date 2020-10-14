Неймар обошёл Роналдо и стал вторым бомбардиром в истории сборной Бразилии

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Бразильский форвард ПСЖ Неймар поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю своей национальной команды.
Неймар обошёл Роналдо и стал вторым бомбардиром в истории сборной Бразилии
  • © Reuters

Неймар оформил хет-трик в матче отбора к чемпионату мира — 2022 c командой Перу, что позволило ему достичь отметки 64 забитых мяча за сборную, обойдя Роналдо, у которого 62 гола.

Самым результативным футболистом в истории сборной Бразилии является Пеле. Трёхкратный чемпион мира забил за свою национальную команду 77 мячей.

Ранее сообщалось, что Бразилия обыграла Перу в матче отбора на ЧМ-2022, Неймар оформил хет-трик.

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