Бразилия обыграла Перу в матче отбора на ЧМ-2022, Неймар оформил хет-трик

В матче квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Перу.

Встреча, проходившая на стадионе «Насьональ» в Лиме, завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Хет-трик оформил бразильский форвард Неймар, дважды реализовавший пенальти. Ещё один мяч добавил Ришарлисон. У хозяев отличились Андре Карильо и Ренато Тапиа.

Перуанцы доигрывали встречу вдевятером после удаления Карлоса Каседы и Карлоса Самбрано.

Бразилия вместе с Аргентиной является лидером отбора в Южной Америке, набрав шесть очков после двух туров.

Ранее Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022.