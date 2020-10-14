Бразилия обыграла Перу в матче отбора на ЧМ-2022, Неймар оформил хет-трик
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Встреча, проходившая на стадионе «Насьональ» в Лиме, завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Хет-трик оформил бразильский форвард Неймар, дважды реализовавший пенальти. Ещё один мяч добавил Ришарлисон. У хозяев отличились Андре Карильо и Ренато Тапиа.
Перуанцы доигрывали встречу вдевятером после удаления Карлоса Каседы и Карлоса Самбрано.
Бразилия вместе с Аргентиной является лидером отбора в Южной Америке, набрав шесть очков после двух туров.
Ранее Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022.