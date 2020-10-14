Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022

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Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Боливии в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.
Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Ла-Пасе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Сборная Боливии забила первой. На 24-й минуте отличился Марсело Морено.

Победу сборной Аргентины принесли голы Лаутаро Мартинеса и Хоакина Корреа, забивших на 45-й и 79-й минутах.

Следующим соперником аргентинской команды станет сборная Парагвая, а Боливия сыграет с Эквадором.

Ранее сообщалось, что Люксембург обыграл Черногорию и вышел на первое место в группе Лиги наций.

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