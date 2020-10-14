Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022
- Reuters
Встреча, прошедшая в Ла-Пасе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Сборная Боливии забила первой. На 24-й минуте отличился Марсело Морено.
Победу сборной Аргентины принесли голы Лаутаро Мартинеса и Хоакина Корреа, забивших на 45-й и 79-й минутах.
Следующим соперником аргентинской команды станет сборная Парагвая, а Боливия сыграет с Эквадором.
Ранее сообщалось, что Люксембург обыграл Черногорию и вышел на первое место в группе Лиги наций.