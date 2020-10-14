Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Боливии в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.

Reuters

Встреча, прошедшая в Ла-Пасе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Сборная Боливии забила первой. На 24-й минуте отличился Марсело Морено. Победу сборной Аргентины принесли голы Лаутаро Мартинеса и Хоакина Корреа, забивших на 45-й и 79-й минутах. Следующим соперником аргентинской команды станет сборная Парагвая, а Боливия сыграет с Эквадором. Ранее сообщалось, что Люксембург обыграл Черногорию и вышел на первое место в группе Лиги наций.