Соболев: конечно, было бы интересно попробовать свои силы за границей

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Форвард московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев рассказал, хотел бы ли он попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.
Соболев: конечно, было бы интересно попробовать свои силы за границей
  • РИА Новости

«Мне, конечно, было бы интересно попробовать свои силы за границей. Но у меня нет такого, что обязательно нужно уехать, к примеру, до 25 лет. Тут уж как получится», — приводит слова Соболева rg.ru.

23-летний Соболев играет за «Спартак» с зимы 2020 года. В его активе 7 голов и 5 голевых передач в 24 матчах. В разное время он выступал за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей».

Ранее Антон Миранчук заявил, что отъезд брата не стал для него дополнительной мотивацией.

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