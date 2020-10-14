Соболев: конечно, было бы интересно попробовать свои силы за границей

Форвард московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев рассказал, хотел бы ли он попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

«Мне, конечно, было бы интересно попробовать свои силы за границей. Но у меня нет такого, что обязательно нужно уехать, к примеру, до 25 лет. Тут уж как получится», — приводит слова Соболева rg.ru.

23-летний Соболев играет за «Спартак» с зимы 2020 года. В его активе 7 голов и 5 голевых передач в 24 матчах. В разное время он выступал за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей».

Ранее Антон Миранчук заявил, что отъезд брата не стал для него дополнительной мотивацией.