Соболев: Дзюба проиграл мне 580 тысяч отжиманий

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Соболев: Дзюба проиграл мне 580 тысяч отжиманий
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«Конфликта, по сути, не было, поэтому всё быстро забылось. Играем сейчас с Артёмом в FIFA на приставке. Вот буквально за пять минут до вашего интервью он от меня вышел. Проиграл 580 тысяч отжиманий. Это серьёзно. Не знаю, как он теперь будет долг отдавать. Ну, может, со временем подкачается маленько», — приводит слова Соболева rg.ru.

Перед сентябрьским сбором национальной команды между футболистами возник конфликт, который, по их словам, был исчерпан ещё до приезда в расположение сборной.

Ранее Дзюба рассказал об улучшении отношений с Соболевым.

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