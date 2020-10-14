Писарев: молодые российские футболисты не согласны просто сидеть в запасе

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев высказался об изменившейся ментальности отечественных футболистов.

«Отношение к делу действительно стало другим. Здесь можно вспомнить даже предыдущие созывы. Ребята не выбирают скамейку запасных в России, а уезжают в Европу. Показательны примеры Вячеслава Караваева и Николая Комличенко. Сейчас в Чехии играет Алексей Татаев. Молодёжь изменилась. Они не согласны просто сидеть в запасе, а хотят играть», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Писарев предположил, кто из молодых российских футболистов может поехать на Евро-2020.