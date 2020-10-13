Писарев о доверии к молодым россиянам в РПЛ: финансовое положение клубов не такое, как раньше

Короткая ссылка
Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Николай Писарев высказал мнение о нынешнем поколении игроков, выступающем за национальную команду, пробившуюся на чемпионат Европы — 2021 среди игроков до 21 года (U-21).
Писарев о доверии к молодым россиянам в РПЛ: финансовое положение клубов не такое, как раньше
  • © rfs.ru

«Поколение действительно неплохое, но и финансовое положение клубов РПЛ не такое, как раньше. Некоторые команды осознанно делают ставку на молодёжь, другие идут на такой шаг не от хорошей жизни. Да и уровень чемпионата России снизился. Тот же «Зенит» не становился чемпионом с Халком и Акселем Витселем в составе, а теперь спокойно берёт титул за четыре тура до финиша. Но это не умаляет достоинств молодёжи, которая выдерживает конкуренцию», — рассказал Писарев RT.

Ранее он объяснил, что помогло молодёжной сборной России по футболу пробиться на Евро-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить