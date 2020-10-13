Писарев о доверии к молодым россиянам в РПЛ: финансовое положение клубов не такое, как раньше

Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Николай Писарев высказал мнение о нынешнем поколении игроков, выступающем за национальную команду, пробившуюся на чемпионат Европы — 2021 среди игроков до 21 года (U-21).

«Поколение действительно неплохое, но и финансовое положение клубов РПЛ не такое, как раньше. Некоторые команды осознанно делают ставку на молодёжь, другие идут на такой шаг не от хорошей жизни. Да и уровень чемпионата России снизился. Тот же «Зенит» не становился чемпионом с Халком и Акселем Витселем в составе, а теперь спокойно берёт титул за четыре тура до финиша. Но это не умаляет достоинств молодёжи, которая выдерживает конкуренцию», — рассказал Писарев RT.

Ранее он объяснил, что помогло молодёжной сборной России по футболу пробиться на Евро-2021.