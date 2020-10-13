В «Локомотиве» сообщили результаты повторных тестов футболистов на коронавирус

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Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил о результатах повторных тестов голкипера Маринато Гилерме и полузащитника Мацея Рыбуся на наличие коронавирусной инфекции.
В «Локомотиве» сообщили результаты повторных тестов футболистов на коронавирус
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«У Мацея Рыбуся последний тест отрицательный. Сегодня Мацей сдал ещё один тест, результаты завтра. Если он также будет отрицательным, Рыбусь сможет прибыть в расположение клуба. Такая же процедура и у Франсуа Камано. У Гилерме тесты отрицательные», — написал Брейдо в своём Twitter.

Проведение чемпионата РПЛ возобновится 17 октября, после международной паузы на матчи сборных команд.

Ранее сообщалось, что Анатолий Мещеряков рассказал о состоянии заболевших коронавирусом футболистов «Локомотива».

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