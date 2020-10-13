Макаров о дебюте в молодёжной сборной России по футболу: я же не просто так сюда ехал

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Полузащитник Денис Макаров поделился эмоциями от дебюта в составе молодёжной сборной России по футболу. Игрок «Рубина» вышел на замену в концовке матча отборочного этапа Евро-2021 с Латвией и отдал голевую передачу.
Макаров о дебюте в молодёжной сборной России по футболу: я же не просто так сюда ехал
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«Приятно было дебютировать за молодёжную сборную. Тем более это была решающая игра, в которой мы обеспечили себе путёвку на Евро-2021. Спасибо тренерскому штабу за доверие и команде за то, что помогли адаптироваться. Всё получилось круто. Я очень рад! Знал, что должен получить шанс. Всё же не просто так сюда ехал», — приводит слова Макарова пресс-служба команды. 

Ранее главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подвёл итоги матча с Латвией. 

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