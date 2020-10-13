Саган выиграл десятый этап «Джиро д'Италия»

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Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Вora-Hansgrohe одержал победу на девятом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».
Саган выиграл десятый этап «Джиро д'Италия»
  • Reuters

Саган преодолел дистанцию 177 км за 4 часа 1 минуту 56 секунд. 

Вторым финишировал американец Брэндон Макналти из UAE Team Emirates. Тройку замкнул португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — QuickStep. 

Россиянин Ильнур Закарин из CCC Team занял 16-е место. 

Лидером генеральной классификации по итогам семи этапов является Алмейда. На втором месте с отставанием 34 секунды расположился нидерландец Вилко Келдерман из Team Sunweb. Тройку лидеров с отставанием 43 секунды замыкает испанец Пельо Бильбао из Bahrain McLaren. 

Закарин с отставанием от лидера 1 минута 56 секунд — 12-й.

Ранее сообщалось, что Рубен Геррейру выиграл девятый этап «Джиро д'Италия».

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