Саган выиграл десятый этап «Джиро д'Италия»
- Reuters
Саган преодолел дистанцию 177 км за 4 часа 1 минуту 56 секунд.
Вторым финишировал американец Брэндон Макналти из UAE Team Emirates. Тройку замкнул португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — QuickStep.
Россиянин Ильнур Закарин из CCC Team занял 16-е место.
Лидером генеральной классификации по итогам семи этапов является Алмейда. На втором месте с отставанием 34 секунды расположился нидерландец Вилко Келдерман из Team Sunweb. Тройку лидеров с отставанием 43 секунды замыкает испанец Пельо Бильбао из Bahrain McLaren.
Закарин с отставанием от лидера 1 минута 56 секунд — 12-й.
Ранее сообщалось, что Рубен Геррейру выиграл девятый этап «Джиро д'Италия».