Максименко сыграет за молодёжную сборную России против Латвии в решающем матче отбора к Евро-2021

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Стал известен состав молодёжной сборной России по футболу на заключительный матч отборочного турнира к Евро-2021 с Латвией в Риге.
Максименко сыграет за молодёжную сборную России против Латвии в решающем матче отбора к Евро-2021
  • РИА Новости

С первых минут в команде Михаила Галактионова выйдут вратарь Александр Максименко, полевые игроки Павел Маслов, Роман Евгеньев, Наир Тикнизян, Артём Голубев, Вячеслав Грулёв, Константин Кучаев, Даниил Лесовой, Иван Обляков, Данил Глебов и Фёдор Чалов.

В случае победы россияне гарантируют себе путёвку в финальную часть соревнований.

Ранее сообщалось, что первый тренер Матвея Сафонова назвал его преимущество перед Максименко.

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