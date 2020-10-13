Максименко сыграет за молодёжную сборную России против Латвии в решающем матче отбора к Евро-2021

Стал известен состав молодёжной сборной России по футболу на заключительный матч отборочного турнира к Евро-2021 с Латвией в Риге.

РИА Новости

С первых минут в команде Михаила Галактионова выйдут вратарь Александр Максименко, полевые игроки Павел Маслов, Роман Евгеньев, Наир Тикнизян, Артём Голубев, Вячеслав Грулёв, Константин Кучаев, Даниил Лесовой, Иван Обляков, Данил Глебов и Фёдор Чалов. В случае победы россияне гарантируют себе путёвку в финальную часть соревнований. Ранее сообщалось, что первый тренер Матвея Сафонова назвал его преимущество перед Максименко.