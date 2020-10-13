Газизов заявил, что не имел полной информации о количестве болельщиков на матче «Спартак» — «Зенит»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение суда касательно нарушения антикоронавирусных мер в матче с «Зенитом» (1:1).

«Суд признал, что мы в определённой степени нарушили некоторые регламенты. Будем работать над этим. Мы поняли зону своих ошибок, нам указали на них. Будем работать. Решение уже вынесено, на этом всё», — цитирует Газизова ТАСС.

После матча функционер заявил, что игру посетили 17 тыс. болельщиков, но позже юрист «Спартака» в суде озвучил другие данные — 20 738 зрителей.

«Тогда я получал информацию онлайн, затем она была чуть-чуть подработана и мы увидели всю картину. Я давал интервью сразу, у меня были промежуточные цифры», — объяснил Газизов.

В отношении клуба были составлены административные протоколы о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом». По информации РПЛ, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября, в день матча с «Зенитом», присутствовали 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек. По данным Роспотребнадзора, на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовали 20 700 болельщиков.

Суд признал «Спартак» виновным и оштрафовал клуб на 300 тыс. рублей.

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