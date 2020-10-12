Колосков оценил решение суда в отношении «Спартака»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение суда оштрафовать московский футбольный клуб «Спартак» по делу о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности в матче десятого тура чемпионата с петербургским «Зенитом» (1:1).

«Всё-таки была угроза закрытия стадиона. Конечно, это наказание было бы чрезмерно жёстким. А денежный штраф справедлив, ведь простых граждан, компании штрафуют за несоблюдение масочного режима. А подход ко всем должен быть одинаковым», — цитирует Колоскова РБК.

При этом он отметил, что при подобном нарушении в матче под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не вышло бы избежать сильного наказания. По его мнению, помимо денежного штрафа, грозили бы санкции в отношении стадиона и национальной ассоциации.

«С подобным опытом лучше не сталкиваться, просто надо соблюдать регламент. Убеждён, что, например, к РФС со стороны УЕФА по этому вопросу претензий не будет», — добавил Колосков.

В отношении клуба были составлены административные протоколы о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом». По данным РПЛ, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября, в день матча с «Зенитом», присутствовали 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек. По информации Роспотребнадзора, на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовали 20 700 болельщиков.

Суд признал «Спартак» виновным и оштрафовал клуб на 300 тыс. рублей.

Ранее глава РПЛ высказался о штрафе «Спартака» по итогам суда.