Самедов: матчи с Турцией и Венгрией показали, что у сборной России есть проблемы

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов считает, что национальной команде страны будет непросто в предстоящем матче Лиги наций с Венгрией.

«Предстоит тяжёлый матч. Венгры едут за победой, хотят зацепиться с нами. Они выиграли две гостевые встречи подряд. Матчи с Турцией и со Швецией показали, что у нас есть проблемы. Первый тайм мы проводим хорошо, а во втором выглядим не так убедительно. Конечно, все ждут победы. Думаю, что мы победим и практически обеспечим себе первое место. Вряд ли у сборной есть безумное давление после двух матчей без побед. Мы сейчас на первом месте в группе, нас стратегически даже ничья устраивает. Это не такой соперник, о котором стоит так сильно переживать, но они могут создать нам проблемы, потому нужно в полной концентрации подойти к этой игре», — сказал Самедов «Спорт-Экспрессу».

Матч Россия — Венгрия состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Венгрией.