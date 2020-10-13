Дисквалифицированная фигуристка Сотскова призналась в употреблении фуросемида

Участница ОИ-2018 фигуристка Мария Сотскова прокомментировала информацию о том, что она дисквалифицирована на десять лет Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за сдачу положительного допинг-теста.

«Фуросемид мне прописали врачи. Я серьёзно заболела — не могла нормально есть и спать. Меня рвало. На тот момент я уже закончила кататься, о чём сообщила своему тренеру Светлане Соколовской. Такое решение я приняла после этапа Гран-при во Франции в ноябре 2019 года. Там я выступила очень плохо и поняла, что продолжать дальше нет смысла. Уехала к подруге во Владивосток и уже не тренировалась», — приводит слова Сотсковой «Экспресс-газета».

Также бывшая фигуристка призналась, что не ожидала увидеть допинг-офицеров после завершения выступлений, и опровергла подделку справки.

«Это было в марте 2020-го. Я сказала допинг-офицерам, что уже не являюсь действующей спортсменкой. Не стала скрывать, что по предписанию врачей принимаю лекарства, включая фуросемид. Я не хотела сдавать анализы, но они настаивали. Заявили, что не уйдут, пока я не сдам. Я растерялась, не ожидала, что они появятся в моей квартире. В фигурном катании о завершении карьеры спортсмены обычно объявляют в конце сезона, и я так хотела. Поэтому и не спешила. Наверное, сама виновата. Я приносила справку из медицинского учреждения, в котором лечилась. Мне там выписали лекарства. Откуда я могла знать, что у этой клиники нет лицензии? Моё дело в РУСАДА еще не закрыто, а в интернете уже все обсуждают десять лет дисквалификации. Пишут, что я подставила всю страну», — сказала Сотскова в интервью «Экспресс-газете».

Ранее Матыцин прокомментировал дисквалификацию фигуристки Сотсковой.