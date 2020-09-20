Матыцин прокомментировал дисквалификацию фигуристки Сотсковой
- РИА Новости
«Вопрос не в персоналиях, а в формировании культуры спортсменов и тренеров, а также в чувстве ответственности. Я надеюсь, что Сотскова — единичный случай, который не будет больше повторяться. Надо более внимательно и ответственно относиться к своим действиям. И к системе, в которой ты работаешь», — приводит слова Матыцина РИА Новости.
20-летняя Сотскова была дисквалифицирована на десять лет за подделку медицинской справки. Фигуристка завершила профессиональную карьеру в июле.
Ранее сообщалось, что РУСАДА выступило с заявлением по информации о дисквалификации фигуристки Сотсковой.