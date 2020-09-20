Матыцин прокомментировал дисквалификацию фигуристки Сотсковой

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал дисквалификацию фигуристки Марии Сотсковой за нарушение антидопинговых правил.

«Вопрос не в персоналиях, а в формировании культуры спортсменов и тренеров, а также в чувстве ответственности. Я надеюсь, что Сотскова — единичный случай, который не будет больше повторяться. Надо более внимательно и ответственно относиться к своим действиям. И к системе, в которой ты работаешь», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

20-летняя Сотскова была дисквалифицирована на десять лет за подделку медицинской справки. Фигуристка завершила профессиональную карьеру в июле.

Ранее сообщалось, что РУСАДА выступило с заявлением по информации о дисквалификации фигуристки Сотсковой.