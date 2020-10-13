Надаль не исключил, что больше не сыграет в нынешнем сезоне

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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о планах на остаток текущего сезона.
Надаль не исключил, что больше не сыграет в нынешнем сезоне
  • Reuters

«Не знаю, какой у меня календарь на остаток сезона. Я не могу сказать, сыграю ли ещё в 2020 году. Пока не решил, буду ли придерживаться обычного расписания или же не буду выступать до следующего года. Мне предстоит принять решение. Нужно поговорить с семьёй и командой по поводу Итогового чемпионата ATP и других турниров, особенно тех, которые стартуют в ближайшие дни. Надо успокоиться, проанализировать ситуацию и сделать следующий шаг. Нынешняя ситуация требует умных и правильных решений», — цитирует Надаля Tennis World USA

Испанец стал победителем «Ролан Гаррос» 2020 года, обыграв в финале турнира первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Для Надаля это было первое выступление после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

Ранее Джокович признался, что Надаль удивил его в финале «Ролан Гаррос».

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