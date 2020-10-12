Джокович признался, что Надаль удивил его в финале «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

«Мне нечего сказать, кроме того, что Рафа меня полностью переиграл, был лучше. Он вообще не ошибался, тащил все и очень здорово играл тактически. Конечно, я мог бы сыграть лучше — особенно в первых двух сетах. Но он удивил меня своей игрой, качеством тенниса, уровнем. Он феноменальный. Он провёл идеальный матч — особенно в первых двух сетах», — сказал Джокович на пресс-конференции после игры.

Он отметил, что в третьем сете у него были шансы, но он упустил их, а испанский теннисист довёл матч до победы. По его словам, укороченные удары сегодня не срабатывали, и Надаль был готов к ним.

«Это один из тех матчей, после которых нужно просто снять шляпу и поздравить», — добавил Джокович. Надаль обыграл Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5 и в 13-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Кроме того, эта победа стала для него 20-й на турнирах Большого шлема. По этому показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером. Теперь они делят первое место по количеству побед на мейджорах.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал закономерной победу Надаля в финале «Ролан Гаррос».