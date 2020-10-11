Тарпищев назвал закономерной победу Надаля в финале «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

«Всё закономерно. Лишние два сета с Циципасом сказались на Джоковиче. Надаль был моторнее, а Новак подсел. Думал, будет упорнее матч, но результат закономерен», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его мнению, Джокович не знал, что противопоставить Надалю из-за усталости.

«Джокович играл коротко, у него было неоправданно много брака, плюс корт мягкий. Надаль выиграл по делу», — добавил Тарпищев.

Надаль обыграл Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5 и в 13-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Кроме того, эта победе стала для него 20-й на турнирах Большого шлема. По этому показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером. Теперь они делят первое место по количеству побед на мейджорах.

Ранее Федерер поздравил Надаля с 20-й победой на турнирах Большого шлема.