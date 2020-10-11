Федерер поздравил Надаля с 20-й победой на турнирах Большого шлема
- Reuters
«Я всегда глубоко уважал моего друга Рафу как человека и как чемпиона. Он уже долгие годы является моим главным соперником, и мы мотивировали друг друга становиться лучше. Мне очень приятно поздравить его с победой на 20-м турнире Большого шлема», — написал Федерер в своём Twitter.
Он также назвал невероятной 13-ю победу испанца на Открытом чемпионате Франции и отметил, что это является одним из самых значимых достижений в спорте. Кроме того, швейцарец поздравил команду Надаля.
«Я надеюсь, что цифра 20 — лишь очередной шаг для нас обоих. Молодец, Рафа. Ты заслужил», — добавил Федерер.
После победы на «Ролан Гаррос» Надаль сравнялся с Федерером по рекордному количеству титулов турниров Большого шлема.
Ранее сообщалось, что Надаль достиг отметки в 100 выигранных матчей на «Ролан Гаррос».