Стерлинг обратился к Уайту, попросив организовать бой с Яном в декабре

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Претендент на пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг обратился к президенту организации Дане Уайту, выразив желание провести в декабре поединок с чемпионом данного дивизиона россиянином Петром Яном.
Стерлинг обратился к Уайту, попросив организовать бой с Яном в декабре
  • © Reuters

«Дана Уайт, я жду вашего цыплёнка в декабре. Дайте мне его задницу», — написал Стерлинг в своём Twitter.

Официально следующий соперник Яна пока не назван, как и дата поединка. 

Ранее Ян назвал шесть лучших российских бойцов ММА.

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