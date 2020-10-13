Стерлинг обратился к Уайту, попросив организовать бой с Яном в декабре

Претендент на пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг обратился к президенту организации Дане Уайту, выразив желание провести в декабре поединок с чемпионом данного дивизиона россиянином Петром Яном.

«Дана Уайт, я жду вашего цыплёнка в декабре. Дайте мне его задницу», — написал Стерлинг в своём Twitter.

Официально следующий соперник Яна пока не назван, как и дата поединка.

Ранее Ян назвал шесть лучших российских бойцов ММА.